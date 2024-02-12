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توخيل
توماس يدرب بايرن منذ أقل من عام واحد

ماتيوس: هزيمة ليفركوزن فتحت النقاش حول مستقبل توخيل

ميونخ - د ب أ
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يعتقد لوثار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية السابق أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ سيناقشون مستقبل توماس توخيل المدير الفني، بعد الخسارة الأخيرة أمام باير ليفركوزن 3 - صفر.

وأكد ماتيوس في عموده على موقع شبكة "سكاي" التلفزيونية يوم الاثنين، أنه لن يشعر بأي مفاجأة إذا أصبح توخيل مهددا بالرحيل عن الفريق عقب نتيجة مباراة السبت.

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وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990 وأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني : بالتاكيد سيتم مناقشة الأمر داخليا. يجب أن يحدث هذا. أي شيء آخر لن يكون من شيم بايرن.

ونفى يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وجود خلاف على المدير الفني عقب المباراة التي شهدت ابتعاد بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما، عن ليفركوزن، المتصدر، بفارق خمس نقاط.

وزاد ماتيوس: توخيل قام بمخاطرة وخسرها، لكن رغم تبقي 13 مباراة على نهاية المسابقة، أنا متأكد من أن ليفركوزن سيصبح هو بطل الدوري الألماني، إذا واصل اللعب بنفس الطريقة.

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