مدرب لايبزيغ يكذب ريال مدريد بشأن بيلنغهام

أكد ماركو روزه المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني أنه سيتيقن من عدم جاهزية صانع اللعب الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة الفريقين، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فقط إذا لم يظهر اسمه في قائمة النادي الملكي.

وأصيب بيلنغهام بالتواء في الكاحل الأيمن خلال فوز الريال على جيرونا 4-صفر بالدوري الإسباني، السبت.

وأوضح ريال مدريد أنه يتم متابعة عملية تعافي بيلنغهام عن كثب، وسط توقعات بغيابه عن مواجهة لايبزيغ.

لكن روزه، الذي سبق له تدريب بيلنغهام في صفوف بوروسيا دورتموند، غير مقتنع بذلك.

وقال روزه في تصريحات صحفية يوم الاثنين: لن أصدق أنه لن يشارك إلا إذا لم يأت إلى الملعب، الثلاثاء، أعرف جود، سيفعل كل ما بوسعه للمشاركة في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان من قبل في دور المجموعات لنسخة الموسم الماضي لدوري الأبطال حيث فاز الريال 2-صفر على ملعبه ثم فاز لايبزيغ 3-2 في مباراة الإياب بعد أن كان النادي الملكي قد ضمن التأهل بالفعل للأدوار الإقصائية.

وأشار روزه: نعرف إمكانياتهم، لكننا لسنا بمثل هذا السوء، ولدينا لاعبين رائعين بفريقنا، سنبذل كل ما بوسعنا ونبحث عن فرصنا لكي نضع أنفسنا في وضعية جيدة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة امادو هايدارا مع لايبزيغ لكن داتي اولمو سيكون جاهزا للمشاركة بعد غيابه عن مواجهتي الريال السابقتين، وكذلك الحال بالنسبة لتشافي سيمونز، الذي تخرج على غرار أولمو من أكاديمية ناشئي برشلونة، المنافس التقليدي للريال.