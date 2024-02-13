باريس يدفع بمبابي في مواجهة ريال سوسييداد

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أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي هداف الفريق، الذي غاب عن مباراة السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، سيعود لخوض مواجهة ريال سوسييداد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وكان مبابي، الذي سجل 30 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم، بديلا خلال الفوز 3-1 على ليل لكنه لم يشارك كإجراء احترازي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل قبلها بثلاثة أيام خلال فوز آخر 3-1 على بريست في كأس فرنسا.
وخاض المهاجم الفرنسي كل المباريات الست لسان جيرمان في دوري الأبطال بالكامل هذا الموسم، ويبدو أن ذلك لن يتغير عند استضافة الفريق الإسباني الأربعاء في مباراة الذهاب.
وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا: حين يملك فريق لاعبا مثل كيليان مبابي، بالطبع نعرف أنه كلما لعب أكثر كان ذلك أفضل لأننا جميعا نستفيد من ذلك.
وأتبع: لا يوجد شك في ذلك. كان يمكنه اللعب يوم السبت لو كانت تلك مباراة نهائية، لكنها لم تكن كذلك، لم يكن الأمر يستحق المخاطرة. كيليان مبابي متاح تماما مثل باقي اللاعبين الآخرين.
ويمكن أن يتحمل المدرب إراحة مبابي في الدوري، إذ يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة الآن بفارق 11 نقطة عن نيس ولم يخسر في 16 مباراة متتالية لكن في دوري أبطال أوروبا لم تكن الأمور سهلة.
وأنهى باريس سان جيرمان دور المجموعات في المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند، وخسر من نيوكاسل يونايتد وميلان. ولم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بالبطولة.
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