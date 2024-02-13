بوكيتينو: تشيلسي ظهر بـ"وجهين" أمام كريستال بالاس

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي اللندني أن فريقه ظهر بوجهين مغايرين خلال مباراته أمام مضيفه كريستال بالاس يوم الاثنين والتي انتهت بفوزه 3-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم كريستال بهدف في الدقيقة 30 بواسطة جيفرسون ليرما، قبل أن يرد تشيلسي بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث أحرز كونور كالاغر الهدفين الأول والثاني، فيما تكفل إنزو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث.



وقال بوكيتينو عقب المباراة: عقب أول 45 دقيقة شعرت بخيبة أمل كبيرة من الأداء. لكن هذا هو التحدي في كل مباراة. لقد لعبنا مباراة رائعة ضد أستون فيلا بكأس إنجلترا وبعد الشوط الأول، شعرت بإحباط كبير.

وأضاف مدرب تشيلسي: لقد تحدثنا بين الشوطين أننا بحاجة إلى تجنب التعامل مع المباراة بهذه الطريقة أو اللعب بهذه الطريقة. لقد ظهرنا بشكل باهت للغاية ولا يمكننا الأداء بهذا الشكل.

وأتبع بوكيتينو: في الشوط الثاني، بدأنا بشكل جيد حقا، ولكن أعتقد أنها كانت مباراة صعبة. في النهاية، أنا سعيد بالفعل لأنه في هذا النوع من المباريات، حتى لو لم نلعب 45 دقيقة بالطريقة التي أردناها، فمن المفيد بناء ثقتنا والتحليل والاستعداد لتحقيق الثبات.



وختم مدرب توتنهام السابق: نحن فريق نقدم أداء أفضل في بعض الأحيان عندما يكون لدينا المساحة وإمكانية الركض، ونجيد ضن الهجمات المرتدة، ولكن عندما يلعب المنافس كما لعب اليوم بكثافة دفاعية، نحتاج لإظهار المزيد من الصبر وتحريك الكرة بسرعة. لقد كنا بطيئين للغاية في الطريقة التي قررنا بها نقل الكرة.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي خسر أمام ليفربول ووولفرهامبتون في المرحلتين السابقتين، رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بفارق 13 نقطة خلف صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.