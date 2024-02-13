رئيس برشلونة في حالة "هيجان".. كسر "الصحون" وهرب الجميع منه

كشفت قناة "تي في 3" الكاتالونية صباح يوم الثلاثاء عن تفاصيل "هيجان" جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني إثر التعادل مع غرناطة 3-3 يوم الأحد، إذ قام بتكسير جميع الأطباق الموجودة في المقصورة الرئاسية ما جعل حتى المقربين منه يهربون ولا يكونون بقربه.

وتلقت آمال برشلونة الضعيفة أساساً بالفوز ببطولة الدوري الإسباني لطمة قوية عقب التعادل مع ضيفه المتعثر غرناطة 3-3 ما جعل الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد إلى 10 نقاط في جزء جديد من سلسلة تعثرات تلقاها النادي الكاتالوني منذ بدء العام الجاري وبنتائج ثقيلة.



وقالت القناة الكاتالونية المعروفة بقربها من النادي العريق: تجمع عدد من المشجعين الغاضبين للهتاف ضد لابورتا مستخدمين عباراته التي أطلقها في حملته الانتخابية مثل "الخسارة سيكون لها عواقب" و"سنعيد الفرحة" محملين إياه بالذات سبب التعثر الذي يعيشه برشلونة ويحذرونه من أن المستقبل سيكون أسوأ، لكن الرجل البالغ من العمر 61 عاماً لم يحتمل ذلك وتوجه إلى داخل المقصورة.

وواصلت: ألقى جوان الصحون واحداً تلو الآخر وهو يصرخ بصوت عالِ، إذ رأى شاهد عيان أن جميع الصحون الموجودة في المقصورة كانت مهشمة على الأرض.

ولم يفلح المقربون من لابورتا بإزالة توتره، إذ إنهم عندما شاهدوه في حالة الهيجان تلك، تركوه وشأنه لأنهم يعرفون بأن تدخلهم لإيقافه لن يجدي نفعاً.

وعاد لابورتا إلى رئاسة برشلونة قبل 3 أعوام بعد فترة ناجحة بين 2003-2010، لكن التجربة الحالية تعرضت إلى عدة هزات، أولها الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي، وأبرزها رحيل ليونيل ميسي أسطورة النادي وذلك بسبب عدم القدرة على تمديد عقده في صيف 2021.

