غوارديولا: ميسي لم يستطع الوصول لأرقام هالاند

يعتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن الأرقام التي حققها المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند بهذا العمر، لم يحققها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر اللاعبين فوزاً بجائزة الكرة الذهبية.

وقدم المهاجم النرويجي مستوى مذهلا، مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، خاصة في الموسم الماضي، الذي شهد تسجيله 52 هدفا في جميع المسابقات، وكان عنصرا رئيسيا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا".

وبدأ هالاند هذا الموسم بطريقة مماثلة قبل أن يغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في القدم، لكنه أصبح الآن جاهزا مرة أخرى، وقد شهدت عودته تسجيله هدفي مانشستر سيتي خلال فوزه 2 - صفر على ضيفه إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وانفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وبعد سؤاله في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تجرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حول العوامل الكامنة وراء العام الأول والنصف الرائع لهالاند في السيتي، كان المدرب الإسباني واضحا في رده، إذ قال: جاء إلى هنا بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، لكنه تأقلم بشكل جيد هنا.



وتابع غوارديولا في حديثه الذي نقله الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد القادمين، مثل هذا الموسم، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي، ماتيوس، غوسكو احتاجوا في الواقع إلى يوم واحد لكي يصبحوا جزءا من الفريق.

وأضاف: يأتي هذا لأن لدينا قائدًا وطاقمًا رائعًا وهذا ما شعر به إيرلنغ، حيث فور وصوله كان جزءًا من هذه المجموعة، وبعد ذلك نلعب، لا تقلق لدينا الوقت لم تأت لبضعة أيام، بل لمدة ثلاث أو أربع سنوات بسبب العقد الذي وقعه، قلنا أن لديك الوقت.

وشدد مدرب سيتي: نحن لا نضغط عليه ونقول إن عليك تسجيل الأهداف لنا، قلنا أن تتأقلم مع ما نقوم به والباقي سيأتي بشكل طبيعي، وهو قوي ذهنيًا بعد هدف واحد، ويريد الثاني ثم الثالث، أنت ترى أرقامه في عمره في دوري أبطال أوروبا حتى ميسي ليس لديه هذه الأرقام في عمره، إنه لا يصدق.

وواصل: لقد سجل الأهداف في كل مكان طوال الوقت، لديه عقلية وسمات ومهارات مميزة ونحن سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من الغياب.