كروس يلمح إلى إمكانية تراجعه عن الاعتزال الدولي

ألمح توني كروس إلى إمكانية استمراره مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي وكذلك التراجع عن قرار الاعتزال الدولي والعودة للعب مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

وطالب الألماني أنطونيو رودريغر، زميل كروس في الريال، عدة مرات بعودة اللاعب المخضرم لمنتخب ألمانيا، الذي يعاني من سوء النتائج في السنوات الأخيرة، مشددا على أن بإمكانه مواصلة اللعب على أعلى مستوى.

وساهم كروس (34 عاماً) بتتويج منتخب ألمانيا بكاس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يقرر اعتزال اللعب الدولي عقب "يورو 2020" عقب خوضه 106 مباريات مع المنتخب.

وصرح كروس قبل لقاء الريال مع مضيفه لايبزيغ بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من مساء يوم الثلاثاء لا أعرف حتى الآن، لأكون صادقا، ما زلت أفكر في الأمر، ولم أتخذ قرارًا بعد، لكن الحقيقة هي أنني راض وسعيد هنا في ريال مدريد.

وأتبع: إذا أراد الكثير من الناس استمراري، فيجب أن أواصل اللعب، إنها إشارة إيجابية. وينطبق الأمر نفسه فيما يتعلق بالمنتخب الألماني، أنا أفكر في الأمر، هناك احتمال في العودة.