ليفربول يحقق حلم إريكسون قبل وفاته

سيحقق السويدي سفن غوران إريكسون حلم حياته في تدريب ليفربول، عندما يتولى قيادة الفريق الإنجليزي خلال مباراة خيرية تقام بين أساطير النادي الأحمر وأساطير أياكس أمستردام الهولندي الشهر المقبل.

كشف إريكسون، الذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا، في يناير الماضي عن إصابته بمرض سرطان البنكرياس، مشيرا إلى أنه سيعيش لمدة عام على أقصى تقدير بعد أن تمكن المرض منه.

وخلال جولة من المقابلات التليفزيونية بعد الكشف عن مشاكله الصحية، كشف إريكسون (76 عاماً) عن حبه الدائم لليفربول وكيف كان يرغب دائما في أن يكون مديرا فنيا للفريق العريق.



وأعلن ليفربول صباح يوم الثلاثاء أن إريكسون، الذي قاد إنجلترا لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم عامي 2002 و2006، سيكون ضمن الطاقم التدريبي لفريق أساطير ليفربول خلال اللقاء الذي يجرى على ملعب "آنفيلد" في 23 مارس القادم.

وذكر ليفربول سينضم مدرب إنجلترا السابق إلى مجموعة من عظماء ليفربول، بما في ذلك إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، في المباراة الخيرية السنوية لمؤسسة ليفربول.

أضاف النادي الإنجليزي في بيانه: يتطلع جميع المرتبطين بالنادي ومؤسسة ليفربول للترحيب بشكل حار بالمدرب سفن جوران إريكسون مشجع ليفربول وعائلته في آنفيلد ورؤيته خلال المباراة في مناسبة رائعة لجمع التبرعات.