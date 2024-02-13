يوفنتوس يخسر ويهدر فرصة الاقتراب من إنتر

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أهدر يوفنتوس فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أودينيزي صفر-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الثالث.
على الجانب الأخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.
وسجل هدف أودينيزي لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 .
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"سبورت": نجم الأهلي الرئيس الجديد لإفريقياسيظل فوز كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا محفورا في ذاكرة البلاد، باعتباره أحد أعظم ... رياضة عالمية
-
تعرض حافلة ريال مدريد لحادث كاد يؤدي إلى مأساةذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الاثنين، أن حافلة ريال مدريد تعرضت لحادث سير بعد ... رياضة عالمية
-
كأس إفريقيا.. نجوم الظل يهزمون صلاح وحكيميفتحت النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي استضافتها كوت ديفوار ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية