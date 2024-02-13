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من لقاء يوفنتوس وأودينيزي 

يوفنتوس يخسر ويهدر فرصة الاقتراب من إنتر

تورينو - د ب أ
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أهدر يوفنتوس فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أودينيزي صفر-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

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على الجانب الأخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل هدف أودينيزي لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 .

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