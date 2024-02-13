"جشع" مبابي يضع ريال مدريد في أزمة.. أين العرض السابق؟

دخلت قصة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد فصلاً جديداً من مسلسلهما الطويل، إذ كشفت تقارير صحفية حول شكوك الفائز بكأس العالم 2018 حول العرض الذي ينوي النادي الإسباني تقديمه، بعدما قرر الأخير تقديم أرقام أقل مما قدمها قبل عامين عندما كان اللاعب على وشك الخروج من ناديه باريس سان جيرمان قبل أن يبقى بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ودخل مبابي قبل شهر ونصف الفترة الحرة من عقده مع الفريق الفرنسي، وازدادت أخبار انتقاله إلى ريال مدريد، إذ كشفت وسائل إعلام مختلفة عن اتفاقه مع الأخير للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، لكن موقع "ذا أثلتيك" الشهير كشف يوم الثلاثاء أن اللاعب بات يشك حول العرض المقدم من قبل النادي الحائز على دوري أبطال أوروبا 14 مرة.



وقالت الموقع المعروف: عرف مبابي بالأرقام التي ينوي ريال مدريد تقديمها له منذ بداية الشهر الماضي، وهي أقل مما عرض عليه في 2022، ما جعله وحاشيته يشعرون بشكوك حول الصفقة، إذ جعلت تلك التطورات اللاعب المرغوب في العاصمة الإسبانية.



وأتبعت: كان عرض ريال مدريد يتضمن حصول النجم على 130 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب يبلغ 26 مليوناً في العام، لكن العرض الحالي أقل مما تلقاه كيليان قبل عامين، وفي المقابل قدم باريس لمبابي 75 مليون يورو سنوياً بعد احتساب الضرائب بالإضافة إلى عدة مميزات ومكافآت.



وأكد ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي في تصريحات لراديو "مونت كارلو" عن رغبته ببقاء اللاعب الموهوب، مشيراً إلى أن باريس هو النادي الأفضل بالنسبة لهداف كأس العالم الأخيرة.