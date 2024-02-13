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ساحل العاج واتارا
الرئيس الحسن واتارا يحمل كأس البطولة

82 ألف دولار مكافأة الفوز بكأس أمم إفريقيا

العربية.نت
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حصل لاعبو كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية قدرها 82 ألف دولار أميركي بالإضافة إلى فلل سكنية خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب "الفيلة" على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية الأحد حاصدًا اللقب القاري للمرة الثالثة.

وحصل كل فرد من افراد الفريق على 50 مليون فرنك إفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة.

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في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك لإفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي غاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس الحسن واتارا: لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو.

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

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