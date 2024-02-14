أنشيلوتي يعترف: ريال مدريد عانى أمام لايبزيغ

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه عانى كثيراً خلال المباراة التي انتصر فيها على مضيفه لايبزيغ الألماني بفريقه بهدف دون رد يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد تصريحات أنشيلوتي التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث قال : لدي فريق يتمتع بسلوك جيد، والكثير من الالتزام والجودة. لقد أعجبتني حقاً الطريقة التي دافعنا بها أمام فريق يلعب بقوة على أرضه. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، ولكن كان من الممكن أن نستقبلها أيضاً. إنها ميزة صغيرة وعلينا استغلال لعبنا على أرضنا إيابا وسيتعين علينا اللعب بقوة كما فعلنا اليوم.



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وأضاف: لايبزيغ فريق يهاجم بقوة وهو منظم ولديه لاعبين أقوياء في جميع المراكز. الحفاظ على شباكنا خالية أمر جيد ويعني أننا دافعنا بشكل جديد. عانينا في مراكز الظهير في الشوط الأول ثم أصلحنا الأمر. مع ذلك، من الطبيعي أن نعاني هنا وكنا نتوقع ذلك.



وأكد: الفريق بحالة جيدة. كانت مباراة اليوم اختباراً صعباً لأن لايبزيغ يلعب بكثافة كبيرة. لعبنا بدفاع قوي طوال المباراة لأننا أردنا حماية مرمانا.