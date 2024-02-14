اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إنزو فرنانديز
النادي اللندني يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري

إنزو فرنانديز: تشيلسي يستهدف اللعب في دوري أبطال أوروبا

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تسببت بداية تشيلسي الضعيفة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ابتعاد الفريق بفارق 13 نقطة عن آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكن لاعب الوسط إنزو فرنانديز يقول إن النتائج الأخيرة منحت الفريق الأمل في مواصلة السعي للتأهل لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا الموسم المقبل.

وكانت الخسارتان المتتاليتان أمام ليفربول وولفرهامبتون في وقت سابق هذا الشهر أحدث انتكاسة لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو لكن الانتصار على أستون فيلا في كأس الاتحاد وعلى كريستال بالاس 3-1 في الدوري يوم الاثنين استعادا بعض الثقة.

بوكيتينو: تشيلسي ظهر بـ"وجهين" أمام كريستال بالاس رياضة عالمية بوكيتينو: تشيلسي ظهر بـ"وجهين" أمام كريستال بالاس


وأنفق تشيلسي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات قبل انطلاق الموسم الحالي ويحتل المركز العاشر في الدوري بفارق 13 نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

وقال الدولي الأرجنتيني فرنانديز لشبكة "إي.إس.بي.إن" خلال مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء: الفوز على كريستال بالاس يعني الكثير لنا. وفزنا على أستون فيلا في كأس الاتحاد الأسبوع الماضي.

وأتبع: بدأ الفريق في تصحيح الأمور. بالتأكيد الفوز يمنحنا الثقة في الفترة المقبلة. شهد مستوى الفريق صعودا وهبوطا طوال الموسم في الدوري ولذلك نجد أنفسنا نبتعد قليلا عن المراكز الأولى.

وأضاف: لكن لا يزال الطريق طويلا. نثق في عملنا ونتطور يوما بعد يوم من أجل تحقيق هدفنا وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيواجه تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في الدوري قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط