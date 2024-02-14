حكم بحبس لاعب منتخب هولندا 6 أعوام في قضية "مخدرات"

حكمت محكمة بأمستردام يوم الأربعاء، على كوينسي بروميس، لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم السابق، بالحبس لمدة ستة أعوام، بتهمة التورط في تهريب المخدرات.

واعتبرت المحكمة أنه تم ثبوت تورطه في تهريب حوالي 1350 كيلوغراماً من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب في يناير 2020. كما تم الحكم على المتهم الثاني، ابن عم بروميس، بالحبس لمدة ستة أعوام.

ولم يكن بروميس، 32 عاما، حاضرا في الجلسة. حيث يلعب لفريق سبارتاك موسكو، علما بأن روسيا ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع هولندا.

ولم يدل لاعب أياكس السابق بشهادته في المحكمة، لكنه قال عبر محامية إنه بريء. ويتوقع أن يقوم بالاستئناف على الحكم.

وكانت النيابة تطالب بحبسه لمدة تسعة أعوام، بعد اعتراض رسائل مشفرة اتخذتها كدليل رئيسي. ووصل الكوكايين إلى أنتويرب على متن سفينة حاويات قادمة من البرازيل، حيث كان مخبأ بين ملح البحر.

ولعب بروميس مع أياكس قبل أن يعود للعب لمرة ثانية مع سبارتاك في 2021.

وفي العام الماضي تم الحكم عليه بالخبس لمدة 18 شهرا بتهمة الاعتداء فيما يتعلق بحادث طعن في 2020، وهو حكم استأنف عليه.

ولعب بروميس 50 مباراة دولية منذ أن شارك للمرة الأولى في عام 2014، ولكن لم يتم استدعاؤه في السنوات الأخيرة.