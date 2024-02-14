دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيغ

عاد ريال مدريد الاسباني من أرض لايبزيغ لألماني بفوز ثمين 1-0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتظر ريال مدريد حتى مطلع الحصة الثانية ليسجل هدفه الأول، إذ قام براهيم دياز بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر غولاشي.

ويلتقي الفريقان في ملعب "سانتياغو برنابيو" إياباً في السادس من الشهر المقبل.