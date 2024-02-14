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صلاح ليفربول
صلاح سجل هدفين في مباراة الديربي شهر أكتوبر الماضي

مشجع وجه إهانات عنصرية لصلاح : أنا "أحمق"

العربية.نت
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حكمت محكمة بريطانية بحرمان أحد مشجعي إيفرتون من دخول الملاعب لمدة 3 أعوام بعد توجيهه إهانات عنصرية لمحمد صلاح نجم ليفربول، فيما اعترف الشاب العشريني بأنه "أحمق".

وصاح جويل باروايز ووجه إهانات عنصرية تجاه النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفريقين يوم 21 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن تشكيلة ليفربول الذي انتصر في ديربي "ميرسيسايد" بفضل هدفي صلاح نفسه.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء: اعترف الشباب بتوجيه إهانات عنصرية تجاه محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

ومنعته المحكمة من الاقتراب من أية مباراة لإيفرتون أكثر من ميلا واحداً، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.

وقالت المدعية العامة أنجيلا كونلان: تصرف باروبرز مشين للغاية. لا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعاً مخلصاً لإيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه.

وسبق أن حرم نادي وست هام اللندني أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم المصري محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بليفربول.

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