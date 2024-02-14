غوارديولا: الفوز على كوبنهاغن ليس سهلاً

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه حقق فوزا صعبا على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليقترب من الصعود لدور الثمانية.



ويرى يعتقد أن فوز فريقه لا يجب أن يستهان به خاصة وأن كوبنهاغن نجح في المرور عبر مجموعة صعبة، إذ قال: أعلم مدى الصعوبة في ذلك، فعندما يعتقد الناس أن الأمر سهل، هذا يجعله سهلًا ولكنه ليس كذلك، اسألوا بايرن ميونخ وغلطة سراي ومانشستر يونايتد كم هو صعب.







وأكد: وظيفتي هي تحذير اللاعبين وإخبارهم بالصفات التي سنحتاج إليها، تصرفنا بالشخصية الصحيحة وتحلينا الصبر وكان الجميع في أعلى مستوى.

وختم: المباراة الأولى في دور الـ16 دائمًا خطيرة ولكن اللاعبين تصرفوا وأدوا بشكل جيد مرة أخرى.

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