"مشاجرة" خلعت أصبع سون.. وهزمت كوريا أمام الأردن

أصيب سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير ومنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في إصبعه خلال مشاجرة مع زملائه ليلة خروج الفريق من كأس آسيا في قطر.



وتشاجر اللاعبون خلال عشاء الفريق قبل الهزيمة 2-صفر في الدور قبل النهائي أمام الأردن الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تمديد انتظارهم المستمر منذ 64 عاما للحصول على لقب آخر لكأس آسيا.



وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة "يونهاب"يوم الأربعاء: حدث ذلك عندما ذهب بعض اللاعبين الشبان للعب تنس الطاولة واعترض سون هيونغ-مين وغيره من اللاعبين الأكبر سنا على ذلك، وتبادل اللاعبون بعض الكلمات الغاضبة، إذ أصيب سون بخلع في أحد أصابعه خلال المشادة.







ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الكوري للتعليق لكن اللاعب لي كانغ-إن قدم اعتذاره على "إنستغرام" عن الواقعة، إذ قال: لقد تسببنا بخيبة أمل كبيرة لعشاق المنتخب الكوري الذين يدعمون الفريق دائما. أشعر بأسف بالغ، كان ينبغي علي سماع تعليمات إخوتي وأتقدم باعتذار لمشجعينا بسبب الصورة السيئة التي قدمناها. أعتذر لأي شخص أصيب بخيبة أمل بسببي، من الآن فصاعدا، سأحاول مساعدة إخوتي على أن يصبحوا أكثر نضجا.

وبعد عودته من البطولة في قطر، شارك سون كبديل في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي وكان يلف أصبعه بضمادة.

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