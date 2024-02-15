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أوباميكانو
أوباميكانو تعرض للطرد في مباراة لاتسيو

العنصرية تلاحق أوباميكانو مجدداً.. وبايرن يدينها

ميونخ - د ب أ
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دان نادي بايرن ميونخ التعليقات العنصرية التي أُرسلت إلى مدافعه دايوت أوباميكانو عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب طرده خلال الخسارة أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتلقى المدافع الفرنسي أوباميكانو تعليقات عنصرية عبر حسابه على منصة "إنستغرام" بعد الخسارة أمام لاتسيو بهدف دون رد، إذ تعرض المدافع الفرنسي للطرد بعد التحام قوي ضد غوستاف إيساكسين مما تسبب في احتساب ضربة جزاء ضد فريقه ، ليحرز منها لاتسيو هدف الفوز.

بعد أدائه أمام سيتي.. أوباميكانو يتعرض للعنصرية رياضة عالمية بعد أدائه أمام سيتي.. أوباميكانو يتعرض للعنصرية
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وذكر بايرن ميونخ عبر حسابه على منصة: ندين بقوة التعليقات العنصرية الموجهة ضد دايوت أوباميكانو عبر منصات التواصل الإجتماعي، أي شخص يعلق بكلمات كراهية مثل هذه ليس مشجعا للنادي. ندعمك جميعا يا أوبا.

وكان دايوت عرضة لتعلقيات عنصرية كذلك الموسم الماضي بعد خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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