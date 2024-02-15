إلغاء مؤتمر كرستال بالاس بسبب إعياء مدربه هودسون

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ألغى نادي كرستال بالاس المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نظرا لإصابة مدربه روي هودسون بحالة من الإعياء خلال التدريبات.
وكان من المقرر أن يتحدث هودسون، 76 عاما، في المؤتمر الصحافي يوم الخميس، لكن تم إبلاغ الصحافيين خارج ملعب نيو بيكنهام بإلغاء المؤتمر.
وبحسب تقارير صحافية، فإن كريستال بالاس يستعد لإقالة هودسون، وسط أنباء عن اقتراب أوليفر غلاسنر مدرب اينتراخت فرانكفوت الألماني من خلافته.
وذكر كريستال بالاس في بيان "للأسف المؤتمر الصحافي اليوم لن يعقد كما هو مقرر بسبب إصابة روي هودسون بالإعياء خلال الحصة التدريبية الصباحية".
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