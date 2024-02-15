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الهدف الأول لمبابي

ثنائية مبابي وباركولا تحسم مواجهة سوسييداد

باريس - د ب أ
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عزز باريس سان جيرمان من حظوظه في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2 - صفر مساء يوم الأربعاء في ذهاب دور ثمن النهائي.

وأحرز كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفي الفريق الباريسي في الدقيقتين 58 و70.

ووضع بطل الدوري الفرنسي بهذا الفوز قدما أولى في دور الثمانية، قبل لقاء الفريقين إيابا يوم 5 مارس المقبل على ملعب أنويتا معقل الفريق الإسباني.

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