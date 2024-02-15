سباق "الإيرادات".. ريال مدريد يهزم كبار الدوري الإنجليزي

تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023 في الوقت الذي تواجد فيه تسعة أندية منافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن أول 20 ناديا بقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات، بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

ونشر الاتحاد الأوروبي تقريره المالي يوم الخميس والذي كشف تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو متفوقا على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو وحل برشلونة الإسباني في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو.



وأوضح "يويفا" أن 15 من أول 20 ناديا سجلوا إيرادات قياسية، وأن إيرادات بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز السادس بالقائمة ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.

وحلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وبرايتون في قائمة أول 20 ناديا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة.

وظهرت قوة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها ستة مليارات و500 مليون يورو في 2022.

وحل الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون يورو يليه الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و200 مليون يورو.