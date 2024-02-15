اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ينتهي عقده في يونيو المقبل

مبابي يبلغ باريس بالرحيل.. وكبار أوروبا يراقبون

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي رئيس ناد باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بعدم رغبته التجديد للفريق العاصمي والرحيل الصيف المقبل مجانا مع انتهاء عقده الحالي.

وأخبر مبابي إدارة الفريق الباريسي بقراره على أن يتم الإعلان الرسمي في الشهور المقبلة قبل 30 يونيو 2024.

"جشع" مبابي يضع ريال مدريد في أزمة.. أين العرض السابق؟ رياضة عالمية "جشع" مبابي يضع ريال مدريد في أزمة.. أين العرض السابق؟

وكان مبابي مدد عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2021 لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي وهو الوحيد المخول لتفعيل بند العام الإضافي الصالح حتى 31 يوليو الماضي إلا أنه لم يقم بتفعيله.

ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان من موناكو، كان مبابي دائما هدفا ثابتا لريال مدريد في غالبية فترات الانتقالات الشتوية والصيفية، وتربط التقارير أن هداف الفريق الباريسي اتفق مسبقا مع الأبيض الملكي على الانضمام في الصيف المقبل خاصة وأنه دخل الفترة التي تمنحه صلاحية المفاوضات مع الأندية الأخرى وهي الأشهر الست الأخيرة من الفترة المتبقية من عقده.

ورغم ارتباط اسم مبابي بالريال تحديدا منذ 2021 إلا أن هناك أندية أخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد معه منها ليفربول الإنجليزي الذي خسر اثنين من أسلحته الهجومية في الأعوام الأخيرة، البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، كما تطرق البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة للنجم الفرنسي في معرض حديثه الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط