مدرب دورتموند يشيد بمهاجمه "بطل إفريقيا"

أبدى إيدن ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، أمنيته بأن ينجح مهاجم الفريق سيباستيان هالر، في الاستفادة من فوزه مع منتخب بلاده كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا، ونقل تلك الروح لفريقه.

وكان هالر، الذي خضع للعلاج بعد إصابته بسرطان الخصية لدى انضمامه إلى دورتموند في عام 2022 ولم يتم اختياره للتشكيل الأساسي كثيرا، قد سجل هدفي الفوز على الكونغو الديمقراطية في قبل النهائي، وعلى نيجيريا بالنهائي يوم الأحد الماضي.

وقال ترزيتش، يوم الخميس قبل مواجهة فولفسبورغ ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، إن هذه البطولة يمكن أن تساعد هالر في الفريق.

وأضاف: "نحن نعلم أنه مر بمرحلة صعبة في حياته، والآن هو البطل المتوج، نأمل في أن ينقل ذلك الزخم لنا، ويلعب كرة قدم رائعة".

وعاد هالر إلى دورتموند، وقال ترزيتش إنه قد يتواجد في قائمة الفريق لمباراة فولفسبورغ.

وأوضح مدرب دورتموند: "سنقرر ذلك بعد إجراء فحص طبي شامل، وسنقرر ما سيحدث، لكن الأمر يبدو جيدا للغاية".

وسيغيب المهاجم كريم أديمي بسبب إصابة عضلية، فيما عاد المدافع رامي بن سبعيني للتدريبات يوم الخميس.

كما أوضح ترزيتش، أن عودة فيلكس نميشا، اللاعب الغائب منذ عدة أشهر بسبب إصابة في الفخذ، للملاعب ستستغرق عدة أسابيع.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهة فولفسبورغ، الذي لم يحقق الفوز في ست مباريات وحقق فوزين فقط في آخر 15 مباراة، لكن ترزيتش حذر من قوة فولفسبورغ رغم تلك النتائج السيئة.