كلوب يفوز بمدرب "يناير" في الدوري الإنجليزي

فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة، أن كلوب حصل على الجائزة للمرة العاشرة في مسيرته بالبطولة العريقة، والأولى منذ مايو 2021.

وأضاف موقع الرابطة أن كلوب تساوى مع الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام يونايتد الحالي، في عدد مرات الفوز بالجائزة.

وكان ليفربول بقيادة كلوب الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لعب ثلاث مباريات وفاز بها جميعا خلال يناير الماضي، وهو الشهر الذي أعلن فيه أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وخلال الشهر الماضي، تغلب ليفربول على كل من نيوكاسل يونايتد وبورنموث وتشيلسي، علما أنه سجل 4 أهداف في كل فوز، ليحتفظ بصدارة جدول ترتيب المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحمل الفوز على تشيلسي ذكرى خاصة بالنسبة لكلوب، حيث بات من خلاله سابع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 200 انتصار، مع تحقيق هذا الرقم خلال ثاني أقل عدد من المباريات، وفقا لموقع الرابطة.

وتفوق كلوب على باقي المرشحين للحصول على الجائزة، ومن بينهم كل من ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، وروب إدواردز (لوتون تاون)، وجوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الجماهير وكذلك لجنة خبراء كرة القدم.