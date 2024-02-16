مبابي يختار ريال مدريد.. ويشترط الحصول على "ملايينه"

اختار النجم الفرنسي كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد نهاية الموسم المقبل وذلك بعد إبلاغه إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان بالرحيل، بيد أنه يطلب من النادي الإسباني رفع عرضها المالي قبل الحصول على توقيعه رسمياً طبقاً لما أوردته صحيفة "لو باريزيان" يوم الخميس.

وكشفت وسائل إعلام مختلفة مساء الخميس أن النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه بأن لن يبق بعد نهاية الموسم الجاري، وقالت اليومية الصادرة من باريس ذات اليوم: اجتمع مبابي مع الرئيس ناصر الخليفي والمدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، وأبلغهم بأنه لن يجدد عقده، وطلب من إدارة ناديه عدم تقديم أي عرض جديد كون قرار رحيله نهائي لا رجعة فيه.

وأتبعت "لو باريزيان": مبابي اتبع نداء قلبه باختيار ريال مدريد، لكنه وحاشيته يشعرون بالتردد بعض الشيء لأنهم يبحثون عن عرض أفضل مقارنة بما تم عرضه عليه في صيف 2022 قبل أن يقرر البقاء مع باريس في سيناريو مفاجئ.

وكان عرض ريال مدريد السابق يتضمن حصول الفائز بكأس العالم 2018 على 130 مليون يورو فور توقيعه للنادي الأبيض، بالإضافة إلى مرتب سنوي يبلغ 26 مليون يورو، لكن المحادثات الأخيرة كشفت أن إدارة فلورنتينو بيريز لا ترغب بالوصول إلى تلك الأرقام.

ويلعب مبابي مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2017، وسيكون آخر الراحلين من مثلث الهجوم الشهير الذي تكون من ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي الحالي ونيمار لاعب الهلال السعودي، بعدما لعبوا سوياً بين 2021-2023.