مدرب باريس يرفض التعليق على رحيل مبابي

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رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة التعليق على التقارير التي كشفت إن النجم كيليان مبابي سيترك نادي العاصمة في نهاية الموسم الحالي.
وكان مبابي أبلغ رئيس نادي ناصر الخليفي ومدربه لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس بعدم رغبته بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل إلا أن مدربه الإسباني رفض التعليق عن الموضوع.
ورد إنريكي على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الخاص بمباراة باريس ونانت يوم السبت قائلا: لا يوجد لدي أي معلومات عن مبابي، ولم أتفوه بأي كلمة إلى أن تتحدث الأطراف المعنية في القضية علنا، وحينها سأقول لكم رأيي.
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