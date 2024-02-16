هاو: ويلسون يتعالج من إصابة "غريبة"

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن خضوع المهاجم كالوم ويلسون لجراحة، بسبب إصابة في عضلات الصدر تعرض لها خلال الفوز 3-2 على نوتنغهام فورست السبت الماضي، لكن المدرب يأمل في عودة اللاعب قبل نهاية الموسم.

وتعرض اللاعب الدولي الإنجليزي لعدة إصابات خلال هذا الموسم، وقد غاب لأكثر من شهرين اعتبارا من سبتمبر أيلول الماضي بسبب مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية وربلة الساق.

وقال هاو للصحافيين يوم الجمعة "كانت إصابة غريبة، دخل في صراع مع قلب الدفاع في نهاية المباراة الماضية. هي إصابة عضلية، في عضلة صدرية. خضع لفحص بالأشعة وكنا نأمل في أن يتمكن من الاستمرار. وعندما فحصه اختصاصي اتضح أنه سيحتاج لعملية جراحية. أعتقد أنه يخضع لها ونحن نتحدث. هي ضربة له بلا شك... نأمل في عودته قبل نهاية الموسم".

وسجل ويلسون سبعة أهداف خلال 16 مباراة في الدوري مع نيوكاسل هذا الموسم.

وعلق هاو على ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية حول وجود اتصالات مع دان أشورث مدير الكرة في نيوكاسل منذ 2022 للانتقال إلى مانشستر يونايتد قائلا إنه يرغب في "حل سريع" للموقف.

وقال هاو "ترددت هذه الأنباء كثيرا، عادة ما يعني هذا أن شيئا سيحدث. لكن لم يتصل بنا أحد. هو أمر صعب، حيث إنك تحتاج الاستمرارية في هذا الدور كي ترى ثمار عملك. هو منصب فترات طويلة. أكثر الأشخاص نجاحا في هذا الدور في الدوري الإنجليزي دائما كانوا ممن يعيشون فترة استقرار، دان قضى فترة قصيرة هنا. ولكن لنرى ما سيحدث".

ويحتل نيوكاسل المركز السابع في الدوري الإنجليزي وقد حصد 36 نقطة خلال 24 مباراة، ويستضيف بورنموث صاحب المركز الثالث عشر يوم السبت.