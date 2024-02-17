أتلتيكو مدريد يكتسح لاس بالماس بخماسية

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اكتسح أتلتيكو مدريد ضيفه لاس بالماس 5 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 15 عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.
وفي الدقيقة 47 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو، ثم عاد ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 62، فيما اختتم زميله ممفيس ديباي الخماسية في الدقيقة 87.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الرابع والذي يواجه سيلتا فيغو في وقت لاحق من يوم السبت.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 35 نقطة في المركز الثامن.
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