أرسنال يواصل دك الشباك ويعبر بيرنلي بخماسية

واصل أرسنال مطاردة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-صفر خارج أرضه على بيرنلي يوم السبت في مباراة تألق فيها الثنائي مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا.

وسجل أوديغارد هدفا وصنع آخر، فيما سجل ساكا هدفين، ليرفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز في وقت سابق 4-1 على برنتفورد.

وتقدم أوديغارد لأرسنال بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وحصل لياندرو تروسار على ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم في احتسابها.

وتقدم ساكا لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 41 ليحولها بنجاح في المرمى، رغم محاولة حارس بيرنلي الذي كان قريبا من التصدي للكرة.

وأضاف ساكا الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة، إثر تمريرة من أوديغارد استلمها الجناح الإنجليزي وتوغل داخل المنطقة وسدد من زاوية ضيقة في مرمى أصحاب الأرض.

ورفع تروسار الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة 66 بعد أن سدد كاي هافرتز الكرة داخل المنطقة لكنها اصطدمت في الدفاع لتتهيأ أمام الجناح البلجيكي الذي سدد مباشرة في الشباك.

وسجل هافرتز الهدف الخامس قبل 12 دقيقة على صفارة النهاية، بعد تصرف ذكي في تنفيذ رمية تماس إذ تحرك المهاجم الألماني للأمام متقدما على دفاع بيرنلي، ليحصل على الكرة ويتوغل داخل المنطقة ويسدد بهدوء في المرمى.

وتواصلت بهذه الخسارة معاناة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، إذ أخفق في تحقيق أي فوز في آخر سبع مباريات، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز 18 وقبل الأخير، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن مراكز البقاء في دوري الأضواء.