الأول من يونيو.. ليلة رفض هالاند واختيار مبابي

عاش فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أوقاتا عصيبة مطلع يونيو من العام الماضي، في الوقت الذي ودع فيه الفريق الملكي دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة وخسر بطولة الدوري الإسباني لصالصح غريمه برشلونة قبل أن يخسر هدافه الفرنسي كريم بنزيمة، إلا أن الفترة إياها رسمت فكرة تعاقد "الأبيض" مع كيليان مبابي.

وكان مبابي أبلغ إدارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي برغبته الرحيل في الصيف المقبل مع نهاية عقده لينهي بذلك جدل استمراره من عدمه بعد 3 أعوام استحوذت خلالها أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.

وكشفت "ريليفو" الإسبانية يوم الجمعة: في الأول من يونيو الماضي اجتمع فلورنتينو بيريز مطولا مع مدرب فريقه كارلو أنشيلوتي حاول حينها الأخير إقناع رئيسه بتدعيم صفوف الفريق إلا أن الرئيس العجوز لم يحد عن قراره بأن الهدف هو مبابي لذلك كان بيلينغهام هو الصفقة الوحيدة.

وأضافت: في أجواء يسودها الإحباط مع مطلع يونيو الماضي بمقر النادي الملكي، الريال حينها أقصي من مانشستر سيتي براعية نظيفة بينما ذهب لقب الدوري إلى الغريم برشلونة قبل أن يعلن في وقت لاحق انتقال الهداف الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي. في تلك الفترة التي ارتبط فيها أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي، حينها أصر بطل دوري أبطال أوروبا 4 مرات على القيام بتعاقدات جديدة معللا أن بيلينغهام وحده ليس كافيا، ليصر على الظفر بخدمات الإنجليزي هاري كين الذي رحل لاحقا إلى بايرن ميونخ الألماني.

وزادت: ولكن بيريز تشبث برأيه رغم المطالبات الحثيثة من أنشيلوتي، ليصر رئيس الريال أنه لن يكون هناك أي تعاقد لا مع كين أو كاي هافيرتز أو إرلينغ هالاند أو أي من الأسماء اللامعة لأن خطة ريال مدريد واضحة وهي التركيز على شخص واحد فقط، النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأبانت ريليفو: بعد 10 أيام من الاجتماع الشهير بين بيريز وأنشيلوتي أرسل مبابي الرسالة الشهيرة إلى إدارة باريس التي أكد فيها عدم تفعيله بند التمديد لعام إضافي ليصبح متاحا بشكل مجاني في صيف 2024.