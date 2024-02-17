بيريز "يميز" بعض لاعبي ريال مدريد بخبر مبابي

اختار فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني تمييز لاعبين عن آخرين في فريقه لإخبارهم عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ليكون انتقال ابن "بوندي" في فصوله الأخيرة قبل أن يتم رسمياً.

وسبب مبابي عاصفة يوم الخميس بعدما رفض قطعا تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ما يجعل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية اهتماما بضمه منذ 2021، أقرب من أي وقت مضى.

ووفقا لـ "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن منشور أوريليون تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عقب أنباء رحيل مبابي عن باريس لم يكن دون معنى، إذ قام لاعب موناكو السابق بنشر صورة تعبيرية لـ"طبق فشار" ما يعني استعداده لمشاهدة الفيلم القادم حول وجهة مبابي المقبلة.

وأضافت الوسيلة الإعلامية الفرنسية أن بيريز بالفعل ميز بعض اللاعبين عن غيرهم في غرف ملابس ريال مدريد وأخبرهم عن التعاقد مع بطل كأس العالم 2018 ووصيف 2022.

وبحسب الجهة الفرنسية فإن مبابي كذلك وخلال تدريبات الفريق السابقة استعدادا لمواجهة نانت في الدوري، أبلغ زملاءه في خطبة قصيرة أنه قرر الانتقال إلى الريال كذلك.