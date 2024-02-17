توخيل: يستطيع كين الاعتناء بنفسه

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني، يوم السبت، إن فريقه بحاجة إلى بذل المزيد لأجل إشراك أكبر في أجواء المباريات للوافد الجديد الإنجليزي هاري كين غير الراضي، وذلك عقب تراجع مستوى مهاجم توتنهام السابق بعد بداية صاروخية.

ولم يسدّد كين (30 عاماً) أي كرة باتجاه المرمى في مباراتين خسرهما النادي البافاري الذي يحلّ ضيفاً على بوخوم يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين، بهدف تلافي سلسلة من ثلاث هزائم توالياً ستكون الأولى له منذ عام 2015.

قال توخيل "قدرته على التسجيل خلال التمارين وكيفية دفعه الفريق لا تُصدّق، وهو من الطراز العالمي، لكن التمريرات لا تصله كثيراً في المباريات".

وتابع "نادراً ما واجهت مثل هذا الاختلاف بشأن ما يستطيع اللاعب تقديمه على أرض الملعب خلال التمارين وعلى أرض الملعب في المباريات".

ورفض توخيل توجيه أي نصيحة لمهاجم منتخب "الأسود الثلاثة" صاحب الخبرة الكبيرة، قائلاً "هاري لا يحتاجني. يمكنه الاعتناء بنفسه".

وأردف "إنه يعرف ما يفعله وهو غير راض عن الطريقة التي يؤثر بها في المباريات، ونحن لا نشعر بالرضى عن الطريقة التي تسير بها الأمور".

ورغم تصدر كين ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 24 هدفاً في 21 مباراة حتى الآن في انطلاقة مثالية منذ وصوله إلى بافاريا مطلع الموسم الحالي، فإنه فشل في هز الشباك في مباراتيه الأخيرتين في الخسارتين أمام باير ليفركوزن المتصدر 0-3 ولاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أقرّ توخيل يوم السبت بالأجواء "الكئيبة" المحيطة بالعملاق البافاري، مؤكدا "نحن جميعا ملتزمون بتغيير الأمور".

ويتأخر بايرن، المتوج بلقب "بوندسليغا" في المواسم الـ 11 الماضية، بفارق خمس نقاط عن ليفركوزن قبل 13 مرحلة من نهاية المنافسات.