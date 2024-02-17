جزائية "قاتلة" تمنح برشلونة نقاط سلتا فيغو

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حقق برشلونة فوزا في الدقائق الأخيرة على مضيفه سيلتا فيغو 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك ياغو أسباس التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة من ضربة جزاء.
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