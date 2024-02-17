اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رودري محتفلا بهدف التعادل

سيتي يخطف نقطة ثمينة أمام تشيلسي

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 1 - 1 مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة 42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 83.

فرط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين وانكسرت سلسلة ستة انتصارات متتالية ليتراجع للمركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يلاحقه أرسنال 55 نقطة.

أما تشيلسي تعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت فاز ليفربول على برنتفورد بنتيجة 1 - 4، وأرسنال على بيرنلي 5 - صفر، وأستون فيلا على فولهام بنتيجة 1 - 2، ونوتنغهام فورست على وست هام يونايتد بنتيجة 2 - صفر، وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 1 - 2 بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بنتيجة 2 - 2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط