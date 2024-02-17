سيتي يخطف نقطة ثمينة أمام تشيلسي

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 1 - 1 مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم تشيلسي بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة 42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 83.
فرط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين وانكسرت سلسلة ستة انتصارات متتالية ليتراجع للمركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.
ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يلاحقه أرسنال 55 نقطة.
أما تشيلسي تعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.
وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت فاز ليفربول على برنتفورد بنتيجة 1 - 4، وأرسنال على بيرنلي 5 - صفر، وأستون فيلا على فولهام بنتيجة 1 - 2، ونوتنغهام فورست على وست هام يونايتد بنتيجة 2 - صفر، وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 1 - 2 بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بنتيجة 2 - 2.
-
لاعب مانشستر سيتي يعترف: غوارديولا "دمرني"يعتقد كالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى وست هام في يناير الماضي، أن ... رياضة عالمية
-
فان دايك: منافسة مانشستر سيتي ممتعةأكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن فريقه مستمتع بمنافسة مانشستر سيتي ... رياضة عالمية
-
سيتي يعود من كوبنهاغن بفوز مريححقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا خارج ملعبه على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 3-1 مساء ... رياضة عالمية