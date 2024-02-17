صلاح بعد "شوطي" غانا وبرنتفورد.. رقم قياسي وإشادة "أسطورة"

حفر النجم المصري، محمد صلاح، اسمه في لائحة شرف جديدة خاصة بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل وصنع هدفين في مرمى برنتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب ليفربول على برنتفورد في "أنفيلد" 4 – 1 ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي، وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول بهدف نونييز قبل أن يدخل صلاح بديلا لجوتا ويصنع هدف ماك أليستر ويلحقه بالثالث بعدما وضع الكرة يسار الحارس ليختتم لاحقا كودي غاكبو مهرجان الأهداف.

وبتسجيله وصناعته في مباراة واحدة للمباراة الـ30 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بات صلاح رابعا في قائمة تاريخية للدوري الإنجليزي استطاع النجوم فيها تحقيق هذا المنجز وهم وين روني في 36 لقاء وتييري هنري في 32 وآلن شيرر في 31، الذي قام بالإشادة بالنجم المصري عبر منصة "إكس".





وأرفق شيرر منشورا على "إكس" واصفا محمد صلاح باللاعب الذي "لا يصدق"، بعدما استطاع الأخير المساهمة تهديفيا في أول مباراة له منذ إصابته قبل قرابة شهر أمام غانا.

وبعد الشوط الأول لمباراة الذي غادره صلاح مصابا قبل نهايته بدقيقة ومثيله في مباراة برنتفورد الذي شهد عودة "الفرعون" المصري إلى الملاعب، عاد صلاح، حيث بدأ مؤكدا صدارة "الريدز" لبطولة الدوري قبل مباراة حاسمة تقترب عندما يتواجه أمام مانشستر سيتي في العاشر من الشهر المقبل، وأمام أنظار مدربه الذي سيعيش أجواء المباراة الكبرى مرة أخيرة قبل رحيله نهاية الموسم.