يونايتد يستهدف التعاقد مع تيل

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مهتم بضم ماتيس تيل، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.
وذكرت شبكة "سكاي"، نقلا عن مصادر خاصة أن هناك تواصلا مبدئيا بدأ بالفعل لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانضم تيل لبايرن قادما من رين الفرنسي ويلعب مع الفريق الألماني منذ صيف 2022.
ويمتد عقد تيل حتى 30 يونيو 2027، وشارك في 27 مباراة رسمية مع بايرن، وسجل ستة أهداف.
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