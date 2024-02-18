الاتحاد الطاجيكي يعلن رحيل سيغارت

أعلن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم رحيل المدرب بيتار سيغارت عن تدريب المنتخب الوطني الأول.

وتولى سيغارت تدريب المنتخب الطاجيكي في مارس 2022، وقاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي من خلال التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والتقدم ضمن أفضل 100 منتخب في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقدم منتخب طاجيكستان مسيرة متميزة في كأس آسيا بقطر، حيث نجح في التأهل لدور الثمانية قبل أن يخسر أمام الأردن بهدف دون رد.

وخلال هذه الفترة خاض المنتخب الطاجيكي 24 مباراة، حقق الفوز خلالها في 11 مباراة مقابل 7 تعادلات، كما فاز بلقب كأس ملك تايلاند 2022 وكأس مرديكا في ماليزيا 2023، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وبعد إنجاز كأس آسيا تقدم منتخب طاجيكستان للمرتبة 99 في التصنيف العالمي.

ويستعد الفريق في الفترة المقبلة لمواجهة السعودية في مباراتين ضمن المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك خلال شهر مارس.