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أوباميكانو خرج مطروداً

طرد أوباميكانو.. بايرن يخسر للمرة الثالثة توالياً

ميونخ - د ب أ
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تعرض بايرن ميونخ للخسارة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بعد سقوطه على أرض مضيفه بوخوم بنتيجة 2-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتعرض بايرن للهزيمة صفر-3 في الجولة الماضية بالدوري أمام المتصدر باير ليفركوزن، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الإيطالي صفر-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لتأتي الهزيمة أمام بوخوم لتكون الثالثة في ظرف أسبوع.

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وجاءت تلك الهزيمة لتعرض المدرب توماس توخيل، لخطر الإقالة من منصبه أو مواجهة غضب جماهير الفريق الذي تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفركوزن المتصدر.

على الجانب الأخر، رفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم بايرن عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بوخوم التعادل عن طريق تاكوما أسانو في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 43 سجل كيفن شلوتربيك الهدف الثاني لبوخوم، فيما أضاف زميله كيفن شتوجر الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

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وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تعرض دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، للطرد في الدقيقة 77 بعد تسببه في ضربة الجزاء المحتسبة على فريقه.

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