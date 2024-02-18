غوارديولا: تشيلسي كشف مشكلة مانشستر سيتي

دعا الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريقه لاستخلاص العبر والدروس من التعادل الصعب مع تشيلسي 1-1 مساء السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف عن طريق رحيم ستيرلينغ ثم تعادل رودري لسيتي في الدقيقة 84.

وأشار بيب غوارديولا إلى أن التعادل أمام تشيلسي هو تذكير لأهمية أن يكون الفريق في أفضل حالاته طوال المباراة.







وفي تقديره للتعادل ، الذي أنهى سلسلة الفوز المتتالية التي بلغت 11 انتصارًا على مستوى كافة المسابقات، قال غوارديولا إن هناك الكثير مما يسره ولكنه أشار أيضًا إلى الحاجة إلى الأداء بشكل متسق على مدار الـ90 دقيقة بالكامل.

وقال غوارديولا: حسنًا، لم نقدم مستوانا في الشوط الأول. عندما تلعب ضد فرق لديها الهدوء والسمعة الطيبة مثل تشيلسي، يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لمدة 94، 95 دقيقة.





ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: عندما لا تكون في أفضل حالاتك، تتلقى الهجمات المرتدة، يحدث ذلك، ولكن بعد ذلك، نتفاعل وصنعنا الكثير.

وأشار: لديهم هجمات مرتدة واحدة أو اثنتان بفضل جودتهم وقدرتهم على الحفاظ على الكرة مع لاعبين جيدين بشكل لا يصدق في الهجوم.

وأوضح المدرب الإسباني: النتيجة والأداء أيضًا بمثابة درس تذكيري بالمعايير العالية والتوقعات المحيطة بالفريق، بعدما خضنا واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي. طوال الوقت، دائمًا، من اليوم الأول قلت ذلك، أتوقع أن يكون علينا تحسين الأداء الشوط الأول، علينا أن نتحسن.

وختم بالقول: الشوط الثاني كان رائعًا، كيف لعبنا وكيف نتحول من الدفاع للهجوم، بشكل عام كان جيدًا للغاية.