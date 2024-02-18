فايكانو يستغل "سذاجة" كامافينغا ويوقف ريال مدريد

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فرض رايو فايكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة، لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ضربة جزاء بعد تصرف غير حكيم من كامافينغا.
وأنهى النادي الملكي المباراة بعشرة لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخير.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، مقابل 25 نقطة لفايكانو في المركز الرابع عشر.
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