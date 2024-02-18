اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كامافينغا خلال اللقاء

فايكانو يستغل "سذاجة" كامافينغا ويوقف ريال مدريد

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

فرض رايو فايكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة، لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ضربة جزاء بعد تصرف غير حكيم من كامافينغا.

من 5
(5 صور)

وأنهى النادي الملكي المباراة بعشرة لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخير.

تدهور حالة نجم برشلونة.. وخوف من "انتحاره" في السجن رياضة عالمية تدهور حالة نجم برشلونة.. وخوف من "انتحاره" في السجن

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، مقابل 25 نقطة لفايكانو في المركز الرابع عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رويترز: إيران تطالب الفصائل العراقية بوقف استهداف القوات الأميركية رويترز: إيران تطالب الفصائل العراقية بوقف استهداف القوات الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط