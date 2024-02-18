مانشستر سيتي يهدد ريال مدريد ويلتقي بممثل مبابي

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشفت إذاعة "كادينا سير" أن مانشستر سيتي التقى أحد وكلاء كيليان مبابي في اليوم الذي سبق إخبار المهاجم الفرنسي فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل.
وبحسب الإذاعة الإسبانية، التقى أحد ممثلي قائد فرنسا بالنادي الإنجليزي في مانشستر، يوم الاثنين، وفي اليوم التالي أخبر مبابي ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل الصيف المقبل، وبحلول الخميس انتشر الخبر.
ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظا لخطف مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو، ويملك اللاعب ثلاثة ممثلين رئيسيين يقومون بالفعل باتخاذ خطوات تحديد مستقبله.
وطارد ريال مدريد مبابي لمدة سبع سنوات، وأراد هذه المرة أن يعلن اللاعب علنا أنه ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن أصيب الفريق الإسباني بالإحباط والإذلال في الماضي - حسب وصف "ديلي ميل" البريطانية.
-
غوارديولا: تشيلسي كشف مشكلة مانشستر سيتيدعا الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريقه لاستخلاص العبر ... رياضة عالمية
-
الاتحاد الطاجيكي يعلن رحيل سيغارتأعلن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم رحيل المدرب بيتار سيغارت عن تدريب المنتخب الوطني ... رياضة عالمية
-
توخيل يكشف: هاري كين ليس سعيداً في بايرنقال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة بوخوم في دوري الدرجة الأولى الألماني ... رياضة عالمية