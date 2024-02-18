مانشستر سيتي يهدد ريال مدريد ويلتقي بممثل مبابي

كشفت إذاعة "كادينا سير" أن مانشستر سيتي التقى أحد وكلاء كيليان مبابي في اليوم الذي سبق إخبار المهاجم الفرنسي فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل.

وبحسب الإذاعة الإسبانية، التقى أحد ممثلي قائد فرنسا بالنادي الإنجليزي في مانشستر، يوم الاثنين، وفي اليوم التالي أخبر مبابي ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل الصيف المقبل، وبحلول الخميس انتشر الخبر.

ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظا لخطف مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو، ويملك اللاعب ثلاثة ممثلين رئيسيين يقومون بالفعل باتخاذ خطوات تحديد مستقبله.

وطارد ريال مدريد مبابي لمدة سبع سنوات، وأراد هذه المرة أن يعلن اللاعب علنا أنه ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن أصيب الفريق الإسباني بالإحباط والإذلال في الماضي - حسب وصف "ديلي ميل" البريطانية.