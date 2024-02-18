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هويلوند خلال اللقاء

مانشستر يونايتد يعبر لوتون تاون بثنائية هويلوند

مانشستر - رويترز
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سجل راسموس هويلوند هدفين مبكرين ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، ليواصل القتال على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

واستغل المهاجم الدنمركي هويلوند خطأ دفاعيا ليمنح يونايتد التقدم بعد 37 ثانية فقط ثم جعل النتيجة 2-صفر قبل مرور سبع دقائق من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف جيد.

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لكن لوتون تاون المهدد بالهبوط رد بشكل مثير للإعجاب برأسية كارلتون موريس الشجاعة ليقلص الفارق في الدقيقة 14.

وكانت المفاجأة الوحيدة في المباراة هي عدم وجود المزيد من الأهداف حيث صنع كل فريق فرصا خطيرة.

وأهدر يونايتد صاحب المركز السادس العديد من الفرص السانحة في الشوط الثاني بينما اصطدمت ضربة رأس روس باركلي لاعب لوتون بالعارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ورفع فوز يونايتد الرابع على التوالي في الدوري رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

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