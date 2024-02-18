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تواجده على دكة البدلاء

مبابي على دكة البدلاء أمام نانت

نانت - فرانس برس
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أبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لويس إنريكي نجمه كليان مبابي على دكة البدلاء في المباراة ضد نانت يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي فريقه برحيله بنهاية عقده في يونيو المقبل.

واختار إنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

وأبقى إنريكي أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبيلي على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسنسيو الذي لعب بديلاً في المباراة ضد ريال سوسييداد الإسباني يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى إنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته. وإذا كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما احتفظ بمركزه أساسياً وسيلعب مباراته الـ100 بألوان سان جيرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري سيشغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع لوكاس هرنانديز الظهير الأيسر، حول القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو.

يلعب الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، العائد من كأس أمم آسيا، جنبًا إلى جنب مع البرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل أوغارتي في خط الوسط.

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