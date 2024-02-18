"البديل" مبابي يسجل في فوز باريس على نانت

واصل المهاجم الدولي كيليان مبابي هوايته التهديفية عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني لفريقه باريس سان جيرمان في مرمة مضيفه نانت 2-0 يوم السبت على ملعب "لابوجوار" في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الدولي الإسباني ماركو أسنسيو من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه (62) رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التسجيل في الدقيقة 60.

وأبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان لويس إنريكي على مبابي، مُسجّل الهدف الأول في مرمى ريال سوسييداد الاسباني (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس، على دكة البدلاء، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي ناديه برحيله بنهاية عقده في يونيو المقبل.

واختار إنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

كما فضّل إنريكي الإبقاء أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبيليه على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسنسيو الذي لعب بديلاً في المباراة ضد ريال سوسييداد الإسباني يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته. وإذا كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما احتفظ بمركزه أساسياً ولعب مباراته الـ100 بألوان سان جيرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري شغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع هرنانديز الظهير الأيسر، الى جانب القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ولعب الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، العائد من كأس أمم آسيا، جنبًا إلى جنب مع البرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل أوغارتي في خط الوسط.

وهو الفوز الثالث تواليا لسان جيرمان والسادس عشر في الدوري هذا الموسم فرفع رصيده إلى 53 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر نيس الذي يحل ضيفاً على رانس يوم الأحد.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تمريرة عرضية للجناح برادلي باركولا من الجهة اليسرى أبعدها الحارس إلى ركنية (9).

وكاد مصطفى محمد يفعلها عندما استغل خطأ للمدافع البرتغالي دانيلو في إبعاد كرة خلف الدفاع فانتزعها منه وتوغّل داخل المنطقة وسددها زاحفة أبعدها دوناروما بقدمه وتهيّأت أمام نيكولاس كوزا الذي حاول متابعتها داخل المرمى، لكن ماركينيوس أبعدها في توقيت مناسب إلى ركنية سجل منها نيكولاس بالوا هدفاً ألغيَ بداعي التسلل (45+2).

وكاد بالوا يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها دوناروما إلى ركنية (54). ونجح هرنانديز في منح التقدم لسان جيرمان بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم لاعب الوسط موسى سيسوكو وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ديكان (60).

ودفع إنريكي بمبابي وديميبيليه وحكيمي مكان أسنسيو ولي وكولو مواني مباشرة بعد الهدف (62). وكاد مصطفى يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها دوناروما (70).

وأمَّن مبابي فوز فريقه عندما اقتنص ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس أوغوستو بعد مراوغة ذكية بين قدميه فانبرى لها بنفسه قوية بيمناه على يسار ديكان (78).

وحرم القائم الأيسر أوغوستو من تقليص الفارق بردّه تسديدته من مسافة قريبة (80).