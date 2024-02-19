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توخيل خلال مباراة بايرن ميونخ وبوخوم

بايرن ميونخ يعلن مصير توخيل

ميونخ - رويترز
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قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن المدرب توماس توخيل سيبقى في منصبه حتى مباراة الجولة المقبلة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم رغم الخسارة المفاجئة 3-2 أمام مضيفه بوخوم، يوم الأحد، ليتعرض الفريق للهزيمة الثالثة تواليا بجميع المسابقات.

وأبلغ دريسن الصحفيين عندما سئل عما إذا كان توخيل سيكون المدرب في مباراة السبت المقبل أمام رازن بال شبورت لايبزيغ قائلا "بالطبع".

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وأضاف: أنا لست من محبي التصريحات العنيفة الداعمة للمدرب. عادة ما تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع. لكن هذا مستقبل المدرب ليس قضية نتعامل معها في الوقت الحالي. علينا أن نركز على مبارياتنا المقبلة.

وخرج الفريق البافاري من كأس ألمانيا ويحتل المركز الثاني في الدوري متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الصدارة وخسر 1-صفر أمام مضيفه لاتسيو في الذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وتقدم بايرن أمام بوخوم لكن اهتزت شباكه مرتين في نهاية الشوط الأول بعد أن أوقفت الجماهير المباراة وألقت كرات التنس احتجاجا على خطط للاستثمار الأجنبي في الدوري الألماني.

وقال دريسن: هذا التوقف أخرجنا من إيقاعنا. اليوم كان فوزا للعقلية على الكفاءة.

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