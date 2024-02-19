بعد بوخوم.. بايرن يعيش "فيلم رعب" مستمرا

يرى ليون غوريتسكا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ أن الهزيمة الثالثة على التوالي التي تلقاها الفريق البافاري في مختلف المسابقات بالخسارة 2 - 3 أمام مضيفه بوخوم يوم الأحد بالدوري الألماني "تبدو وكأنها فيلم رعب مستمرا".

ويتأخر بايرن، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ12 على التوالي، بـ8 نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر مع تبقي 12 مرحلة فقط على نهاية المسابقة.

وخسر بايرن صفر - 3 أمام مضيفه ليفركوزن الأسبوع الماضي في الدوري، قبل أن يخسر بهدف خارج ملعبه أمام لاتسيو الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتركت تلك الهزائم المتتالية توماس توخيل، مدرب بايرن، في عين العاصفة، في ظل انخفاض مستوى الفريق، وتراجع نتائجه من الناحية الرقمية مقارنة بسلفه يوليان ناغلسمان، الذي أقيل من منصب المدير الفني في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وانتشرت تقارير إعلامية حول خلاف توخيل مع اللاعبين وشعور مجلس الإدارة بالإحباط بسبب سلبيته، لكن يان كريستان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن أكد أن المدرب سيكون على رأس القيادة الفنية لبايرن في مباراته ضد ضيفه لايبزيغ في مباراته المقبلة بالدوري الألماني، رد قائلا "بالطبع".