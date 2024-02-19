توخيل: الجدل حول مستقبلي مع بايرن لم يتوقف

أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ أنه يتوقع جدلا مستمرا حول إمكانية بقائه في منصبه خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، رغم الثقة التي يحظى بها من الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسن.

وكان دريسن أكد بعد الخسارة أمام بوخوم بنتيجة 3-2 مساء الأحد في الدوري الألماني أن توخيل سيقود الفريق في مباراة لايبزيغ يوم السبت المقبل، مضيفا أن مصير المدرب غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي، بينما رد توماس قائلاً: أشك في ألا يكون الموضوع محل مناقشة، فالجدل حولي مستمر طوال الموسم حتى عندما فزنا بالمباريات، لقد وصلت منذ أسابيع لمرحلة لم يعد فيها الجدل يؤثر علي بل أركز فقط على ما يمكنني التحكم به، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي أعرفه.

ويتخلف بايرن ميونخ بـ8 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد الخسارة أمامه بنتيجة صفر-3 منذ أسبوع ثم السقوط أمام بوخوم وبينهما خسارة بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويبقى بايرن ميونخ مهددا بالخروج بموسم صفري وسجل خال من الألقاب لأول مرة منذ 12 عاما، حيث خرج أيضا من كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

وتولى توخيل مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق مسؤولية بايرن ميونخ قبل 11 شهرا بدلاً عن يوليان ناغلسمان بعقد يمتد حتى عام 2025.