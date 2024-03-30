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كريم بنزيمة أهدر ركلة جزاء أمام الفيحاء

نحس "جزائيات" 2022.. يلاحق بنزيمة مع اتحاد جدة

العربية.نت
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يلاحق سوء الحظ الفرنسي كريم بنزيمة مع فريقه الجديد، بعدما أهدر ركلة جزاء جديدة بقميص اتحاد جدة، في مباراة الفريق أمام الفيحاء، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وهي ركلة الجزاء الرابعة التي يهدرها المهاجم الحاصل على الكرة الذهبية في 2022، بعدما أضاع الأولى في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بالبطولة العربية قبل بداية الموسم، وكذلك في مواجهة ربع نهائي كأس العالم للأندية ضد الأهلي المصري، والجزائية الثالثة التي أضاعها ضد الوحدة بدوري روشن السعودي.

وكان موسم 2021-2022 أسوأ موسم لبنزيمة على مستوى ركلات الجزاء، إذ أضاع 4 جزائيات بقميص ريال مدريد في عام 2022 تحديدا، أمام إلتشي وسلتا فيغو ومرتين في مباراة أوساسونا بالدور الثاني للدوري الإسباني، علما أنه أحرز 27 هدفا في ذلك الموسم، وحقق مع ريال مدريد لقب الدوري ونال هداف المسابقة أيضا.

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وقبل انتقاله إلى اتحاد جدة الصيف الماضي، أضاع بنزيمة 8 ركلات جزاء فقط ما بين المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد.

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