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دي ماريا وألبا في نهائي كأس إسبانيا 2014

قبل "ديربي الرياض".. مواجهات الكبار في نهائي الكأس

دبي - أحمد المصعبي
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عرفت كبرى الأندية الأوروبية مواجهات تنافسية في نهائيات الكؤوس، وواجهت بعض الفرق عقدا تاريخية، مثل ريال مدريد مع جاره أتلتيكو، فيما اكتسح أرسنال غريمه تشيلسي في إنجلترا.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سادس نهائي كأس ملك يجمع الهلال والنصر في تاريخ المسابقة، إذ يأمل الأول الحفاظ على اللقب بعد فوزه به العام الماضي على الوحدة، بينما يأمل الآخر التتويج بها منذ آخر مرة فاز بها في عام 1990 على التعاون، قبل عودتها في 2008.

نهائي كأس إيطاليا بين إي سي ميلان وإنتر ميلان
نهائي كأس إيطاليا بين إي سي ميلان وإنتر ميلان

وفي إيطاليا تواجه طرفا "ديربي ديلا مادونينا" إنتر ميلان وإي سي ميلان مرتين في النهائي، فاز ميلان في كلتا النسختين، كما واجه الفريق الأحمر والأسود نادي يوفنتوس 4 مرات، فاز في واحدة وخسر 3، بينما لعب الإنتر و"يوفي" 3 نهائيات، كان نصيب الأخير منها كأسين وواحدة للفريق الأزرق والأسود.

أتلتيكو مدريد يتفوق عل الريال في نهائيات كأس إسبانيا
أتلتيكو مدريد يتفوق عل الريال في نهائيات كأس إسبانيا

وعرف برشلونة الديربي في نهائي كأس ملك إسبانيا مرة واحدة في نسخة 1957، حينها هزم إسبانيول بهدف دون رد، بينما تعرض ريال مدريد لـ4 هزائم في نهائي كأس إسبانيا من نظيره أتلتيكو مدريد إلا أنه حقق عليه فوزاً واحداً في نهائي 1975.

وتواجه طرفا "كلاسيكو الأرض" ريال مدريد وبرشلونة 7 مرات في النهائي، فاز خلالها الفريق الكتالوني بثلاث مواجهات بينما توج العاصمي بأربع كان آخرها في 2014.

أرسنال لا يخسر أمام تشيلسي في نهائي الكأس
أرسنال لا يخسر أمام تشيلسي في نهائي الكأس

وهزم أرسنال غريمه تشيلسي في 3 نهائيات لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما فاز على مانشستر يونايتد في نهائيين، وواجه الأخير منافسه الأزلي ليفربول في نهائيين للبطولة نفسها، فاز في كلتيهما، فيما استطاع فريق "الريدز" عبور منافسه في المدينة إيفرتون في نهائيين أخريين.

وفي ألمانيا تواجه بايرن ميونخ ودورتموند 4 مرات في النهائي، فاز الفريق الأحمر بثلاث منها بينما كان فوز دورتموند الوحيد في عام 2012.

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